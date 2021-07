LIVE | Certificaat voor EU-reizigers in werking, massavaccinatie in Indonesië

CoronavirusReizigers binnen de Europese Unie kunnen nu hun digitale coronacertificaat gebruiken. Douaniers in bijna alle lidstaten kunnen aan de hand van QR-codes vaststellen of iemand volledig gevaccineerd is, negatief getest of onlangs besmet is geweest. In Indonesië is het inmiddels code rood. Daarom krijgen duizenden burgers tijdens een massavaccinatie in een stadion een coronaprik. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.