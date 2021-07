LIVE | Certificaat voor EU-reizigers in werking, weinig boetes voor niet naleven quarantaineplicht

VIDEO Veilig­heids­be­raad gaat in waakstand nu coronacri­sis in Nederland onder controle is

28 juni Bijna zestien maanden lang zagen de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad elkaar wekelijks en spraken ze maar over één ding: corona. Nu de crisis in Nederland onder controle is, stoppen ze daarmee, maar voorzitter Hubert Bruls blijft in de waakstand. ,,Het gaat goed in Nederland, maar de pandemie is nog niet over.’’