LIVE | ‘China pakte virus beter aan dan VS’, Macron: Zomer van 2020 zal niet hetzelfde zijn

Europa opent vandaag grotendeels de grenzen, maar of Europeanen staan te springen om weer te reizen moet nog blijken. ,,De zomer van 2020 wordt niet hetzelfde als de jaren ervoor’’, sprak de Franse president Macron. Een onderzoek in 53 landen toont aan dat Nederlanders behoorlijk te spreken zijn over de aanpak in ons land. De mening over de Verenigde Staten liegt er overigens niet om. China deed het een stuk beter, laten de ondervraagden weten. Ook vandaag vind je al het coronanieuws in ons liveblog. Het blog van gisteren lees je hier terug.