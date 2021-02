LIVE | Code oranje tot 18.00 uur in Noord-Nederland, komende nachten uitschieters naar -20

Coronavirus LIVE | Franse minister: Vaccin AstraZene­ca volkomen betrouw­baar, diverse teststra­ten nog dicht

13:14 Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu start vandaag een onderzoek naar de vraag waarom sommige mensen besmet raken met corona en anderen niet. Een vragenlijst moet inzicht verschaffen in de risicofactoren of welke de kans op infectie juist verlagen. De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de seksuele ontwikkeling van jongeren, meent het Rutgers Kenniscentrum Seksualiteit. De jeugd heeft minder dates en seks door alle maatregelen.Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.