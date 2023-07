LIVE | Code rood beëindigd, in noordelijke helft van Nederland nog wel code oranje van kracht

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het KNMI heeft code rood ingetrokken . Wel kunnen er met name in de noordelijke helft van het land zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur zijn. Code oranje is daar nog van kracht.

Het KNMI had dinsdagavond een zwaarder weeralarm dan code geel moeten afkondigen , zodat Nederland beter voorbereid was op de zware storm die woensdagochtend over het noorden en westen van het land raast. Dat stellen deskundigen van Buienradar, Weerplaza en Weer.nl . ,,We hebben hier gistermiddag al voor gewaarschuwd en nu blijkt dat er veel te laat is opgeschaald. ”

Deze ochtend heeft Walibi Holland uit veiligheidsoverwegingen besloten het park te sluiten wegens de storm Poly die over Flevoland trok en waarvoor code rood werd aangekondigd. De gasten die al in het park aanwezig waren werden opgevangen in een binnenlocatie. pic.twitter.com/GyDlQsQ19V

Volgens de woordvoerder schakelen oudere windmolens zichzelf uit bij langdurige wind boven de 90 kilometer per uur. De nieuwe windturbines blijven doordraaien tot windsnelheden van 108 kilometer per uur. Dat komt overeen met ongeveer windkracht 11.

Veel wind is goed, maar windkracht 11 is ook voor windmolens te veel van het goede. Twee windmolenparken van Eneco liggen stil vanwege Poly. Het gaat om het Prinses Amaliawindpark voor de kust van IJmuiden en windpark Spuisluis bij de monding van de haven in IJmuiden. ,,Daar ligt de piek van de storm'', zegt een woordvoerder.

Code rood is in Noord-Holland nog tot 12.00 uur van kracht en in Flevoland en het IJsselmeergebied nog tot 13.00 uur .

In Noord-Holland en Flevoland geldt ook code rood . Volgens de woordvoerster van het KNMI wordt daar nog windkracht 9 gemeten. Zeker in Noord-Holland heeft Poly al veel schade aangericht. In Haarlem is een vrouw om het leven gekomen, nadat een boom op haar auto terecht was gekomen.

De storm Poly is inmiddels naar het zuidwesten van Friesland getrokken. Daar moeten mensen rekening houden met ongeveer windkracht 8 , zegt een woordvoerder van het KNMI. De code rood geldt in Friesland tot 14.00 uur , daarna is nog een paar uur code oranje van kracht.

LIVE: de situatie tussen Urk en Emmeloord. Windstoten rond 100 km/uur zorgen al voor uiterst hectische situaties... we staan nu op de dijk bij Urk met twee windmeters. Het zwaartepunt van de #storm wordt hier over een uurtje verwacht 👇 pic.twitter.com/gk0Kx7ErFi

Het weeralarm laat de harten sneller kloppen van stormchasers als Wouter van Bernebeek. Niet alleen omdat het uniek is dat het in deze tijd van het jaar zó hard waait, ook omdat de angst bestaat dat er veel schade ontstaat. Lees hier verder.

Storm of niet, op de #A9 en #A10 zijn we al druk bezig met de opruimwerkzaamheden. We hopen de wegen zo snel mogelijk weer vrij te geven. Liveblog #stormpoly : https://t.co/dXmrfEIZSz pic.twitter.com/Q8X74Ui7uP

Schiphol liet eerder al weten dat ruim driehonderd vluchten waren geannuleerd. Om de reizigers op de luchthaven van de laatste informatie te voorzien, wordt kantoorpersoneel ingezet . Dat zou volgens de zegsvrouw gaan om tientallen medewerkers. Reizigers wordt verder verzocht de actuele reisinformatie in de gaten te houden via de website en app van Schiphol.

Schiphol laat weten dat er ongeveer vierhonderd vluchten zijn geschrapt als gevolg van het noodweer in Nederland. Het gaat om zo’n tweehonderd vertrekkende en tweehonderd aankomende vluchten , meldt een woordvoerster. Ook houdt de luchthaven er rekening mee dat het vliegverkeer ernstig verstoord blijft tot 16.00 uur , eerder was dat 15.00 uur.

Meerdere veiligheidsregio's hebben het druk met meldingen van schade. In Flevoland kwamen tot dusver zo'n vijftig meldingen binnen, laat een woordvoerster weten. Gewonden zijn er voor zover bekend niet gevallen.

In Flevoland komen zowel via het noodnummer als via een algemeen nummer van de brandweer vooral berichten binnen over bomen die op omvallen staan en takken die rondwaaien. ,,Het is wel even druk nu'', zegt een woordvoerder.

In het noorden van het land zetten de meldkamers extra mensen in, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio Fryslân weten. Stormmeldingen moeten via de gemeente worden gedaan, het noodnummer moet alleen gebeld worden in levensbedreigende situaties. Het aantal meldingen valt in Friesland nog mee. ,,Het waait wel hard en er vallen takken van de bomen.''

In de Gooi- en Vechtstreek zijn volgens een woordvoerster rond de tien meldingen gedaan tot nu toe. ,,Het is wel druk, maar we zijn niet overbelast.'' In de regio Groningen is de storm nog niet echt begonnen, aldus de veiligheidsregio daar. ,,Einde van de ochtend, begin van de middag, dan gaat het hier beginnen.''