LIVE | Corona heeft blijvende invloed op samenleving, Estland komende maand in strenge lockdown

,,Corona heeft een blijvende invloed op menselijk gedrag”, zegt Paul van Lange, hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. ,,Ik verwacht een cultuurverandering die groter is dan alleen nies-schaamte en de manier waarop we elkaar gedag zeggen.” En in Estland gaan de cijfers hard omhoog, waardoor de komende maand weer een strenge lockdown geldt. In Nederland kunnen op zijn vroegst eind deze maand versoepelingen worden aangekondigd. Zo hoopt het kabinet dat met Pasen de terrassen weer open kunnen. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.