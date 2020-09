LIVE | Corona-sneltesten van start, agressie tegen zorgpersoneel neemt toe

video Feestver­bod in Randstad drijft partygan­gers naar het Oosten

23 september Nu feesten met meer dan vijftig personen niet meer mogen in zes veiligheidsregio’s in de Randstad, worden die verplaatst naar regio’s waar dat wél mag. Zoals in het gebied van Harderwijk tot Zutphen, zegt Ton Heerts, voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en burgemeester van Apeldoorn. ,,En ook in mijn eigen gemeente.’’