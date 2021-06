LIVE | CoronaCheck-app nu al overbelast, opnieuw duizenden bellers voor Janssen-vaccin

CORONAVIRUSHet is vandaag opnieuw mogelijk om een afspraak te maken voor een prik met het Janssen-vaccin. Gisteren wisten 78.000 mensen een plekje te bemachtigen, nadat de lijnen tijdelijk overbelast waren. Het speciale telefoonnummer werd 5,3 miljoen keer gebeld door 222.000 bellers. Verder is in 2020 het aantal horecavestigingen met 5 procent toegenomen, ondanks de coronacrisis. Dat meldt het CBS, op basis van nieuwe cijfers. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.