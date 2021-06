LIVE | CU en PvdA willen prikbus in kwetsbare wijken, 40 procent minder sterfte door corona in februari

Het totaal aantal mensen dat in februari is overleden aan corona is 40 procent lager dan in januari. De criminaliteit in steden wereldwijd is gedaald door de coronabeperkingen. En uit onvrede over het vaccinatiebeleid van de Curaçaose regering hebben ondernemersverenigingen woensdag (lokale tijd) aangekondigd ‘geen mensen meer aan te nemen die niet zijn gevaccineerd’. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.