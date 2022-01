LIVE | Dak weggewaaid in Katwijk, verdere schade kustregio's valt mee

Corrie van Dijk gaf haar naam aan storm Corrie: ‘Ik hoop dat iedereen ervan kan genieten’

Morgen raast storm Corrie over ons land. De storm is vernoemd naar Corrie van Dijk, in 1964 de eerste vrouwelijke meteoroloog bij het KNMI. Dat een storm haar naam draagt, Van Dijk vindt het ‘heel bijzonder’. ,,Ik houd de weerkaarten nog altijd goed in de gaten.”

