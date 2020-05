LIVE | Daling aantal patiënten op IC zet door, kunnen voetbalcompetities na nieuwe besmettingen wel van start?

coronavirusHet aantal coronapatiënten dat op de intensive care ligt, bedraagt 507. Dat zijn er 34 minder dan de dag ervoor. Het officiële dodental door het coronavirus is met 18 gestegen. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 22 tot 11.307. Verder is de minister van Economische Ontwikkeling van Curaçao ‘heel tevreden’ over de tv-actie van de op het eiland geboren Jandino Asporaat. Hij haalde gisteravond in een speciale NPO1-uitzending 770.000 euro op voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus. De berichten van de afgelopen dagen lees je hier terug.