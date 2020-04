LIVE | De hamvraag voor Rutte: Zijn we klaar voor de voorspelde zorgcrisis?

In Amsterdam vermiste Schot (21) dood aangetrof­fen in Duivend­recht

12:50 De 21-jarige Matthew McCombe uit het Schotse Glasgow, die sinds 14 maart vermist raakte in Amsterdam, is vandaag dood aangetroffen op de Molenkade in Duivendrecht. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie. Er wordt vooralsnog niet uitgegaan van een misdrijf. Een schouwarts gaat in de loop van de middag het lichaam van de twintiger onderzoeken op sporen.