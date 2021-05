LIVE | De Jonge in supermarkt herkend: ‘Bent u van Goede Tijden?’, Indiërs smeren met koemest

CoronavirusNa Canada hebben nu ook de Amerikaanse autoriteiten het coronavaccin van Pfizer/BioNTech goedgekeurd voor gebruik bij kinderen vanaf 12 jaar. In India smeren mensen zich, in de overtuiging dat dit hen beschermt tegen het coronavirus, in met koemest. De gezondheidsautoriteiten waarschuwen voor de gevaren ervan. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je ons vorige liveblog terug.