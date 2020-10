LIVE | De Jonge: Meer tijd moeten nemen voor coronawet, Duitse zorgminister slaat alarm

CORONAVIRUSMinister De Jonge geeft toe dat ‘meer tijd’ voor invoering van de coronawet op zijn plaats was geweest. De wet moet ingrijpende maatregelen een wettelijke basis geven, maar zorgde voor veel onrust en protest. ,,Meer tijd, transparantie en uitleg’’, had dat mogelijk kunnen voorkomen. Werkend Nederland ziet meer in een draagplicht van het mondkapje dan in een dringend advies, zo blijkt uit een enquête van vakbond CNV. De coronamaatregels, zoals het houden van afstand, worden op de werkvloer vaak niet nageleefd. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in onderstaand liveblog. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen zijn hier terug te lezen.