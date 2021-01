LIVE | De Jonge: Nog ferme maanden voor de boeg, Duitsland mogelijk tot april in lockdown

VIDEO Moeder Hélène J.schuldig aan dood van haar dochter Sharleyne (8): 9 jaar en 9 maanden cel

11 januari Hélène J., de moeder van het 8-jarige meisje dat in juni 2015 van de tiende verdieping van een flat haar dood tegemoet viel, is schuldig aan de dood van haar dochter Sharleyne. Zij krijgt negen jaar en negen maanden cel. Het gerechtshof in Leeuwarden veroordeelt Hélène J. voor doodslag. Zij liet haar dochter van de flat vallen of gooide haar er vanaf.