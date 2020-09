LIVE | De Jonge: ‘qua besmettingen is dit de 2e golf’, kinderen tot 12 jaar mogen met snotneus naar school

Het aantal besmettingen in 24 uur loopt al dagen gestaag op en stapelt record op record. Vandaag kwamen er 1977 nieuwe besmettingen bij, een record. Gisteren werden 1756 nieuwe gevallen gemeld. Het aantal positieve tests over de afgelopen zeven dagen ligt inmiddels ruim boven de 10.000. Premier Rutte en minister De Jonge lichten omn 19.00 uur namens het kabinet de nieuwe coronamaatregelen toe. Het kabinet wil dat in de regio’s waar het coronavirus hoog oplaait de horeca vanaf middernacht niemand meer binnenlaat. Een uur later sluit de zaak. Ook vandaag lees je in dit liveblog alles over het coronavirus. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen staan hier.