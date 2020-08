LIVE | Demonstranten verzamelen zich in Berlijn, geen coronatest meer nodig voor Griekenland

CORONAVIRUSOp de vooravond van een grote demonstratie verzamelen de tegenstanders van de Duitse coronamaatregelen zich in Berlijn. De eerder verboden betoging werd vandaag door de rechter weer toegestaan. Onder voorwaarden evenwel. De demonstranten lijken zich echter niet aan die voorwaarden, zoals mondkapjes en voldoende afstand, te gaan houden. ‘Liefde is het beste medicijn’, klinkt het. De politie is in groten getale aanwezig. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je hieronder in ons liveblog. Het vorige liveblog lees je hier terug.