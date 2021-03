LIVE | Derde keer binnen week ruim 5000 besmettingen, recordaantal anonieme misdaadmeldingen

CoronavirusHet RIVM meldt vandaag opnieuw meer dan 5000 nieuwe coronabesmettingen. Dat is de derde keer binnen een week. In heel Nederland geldt weer het hoogst mogelijke risiconiveau voor de uitbraak van het coronavirus. Alle 25 regio’s hebben de status ‘zeer ernstig’. Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is na drie dagen van stijging vandaag echter weer gedaald. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.