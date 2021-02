LIVE | Detailhandel wil winkelsluiting aanvechten bij rechter, afzwemmen in een zeecontainer

CoronavirusBranchevereniging INretail denkt erover om naar de rechter te stappen en zo heropening van winkels af te dwingen. ,,Wij vinden dat winkels veilig open kunnen’’, klinkt het. Niet essentiële winkels verkochten in januari bijna 38 procent minder dan een jaar eerder. Een recorddaling. De neergang qua verkopen is de grootste sinds het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2005 startte met het bijhouden van de cijfers. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.