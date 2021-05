LIVE | Dodelijke stroomstoring Maastricht ‘is traumatisch‘, ic's in Noord-Nederland allemaal vol

Huisartsen maken zich zorgen over vaccinatie­kloof: ‘Mensen horen complotten van familie of buren’

1 mei De vaccinatiebereidheid in achterstandswijken is schrikbarend laag, zien huisartsen. Veel betrouwbare informatie over vaccinaties gaat voorbij aan mensen die de taal slecht machtig zijn of de overheid wantrouwen. ,,Deze mensen lezen geen kranten. Het grote plaatje ontgaat hen.’’