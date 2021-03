LIVE | Dodental in VS voor het eerst sinds november onder de 1000, Estland gaat komende maand in strenge lockdown

Voor het eerst in ruim drie maanden tijd zijn er in de Verenigde Staten minder dan duizend doden op één dag te betreuren door het coronavirus. In Estland gaan de cijfers juist weer hard omhoog, zodat de komende maand weer een strenge lockdown geldt. In Nederland kunnen op zijn vroegst eind deze maand versoepelingen worden aangekondigd. Zo hoopt het kabinet dat met Pasen de terrassen weer open kunnen. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.