LIVE | Doodsklok van Trump op Times Square in NY, ‘Vijf doden bij brand in Russisch coronaziekenhuis’

Het totale aantal coronadoden in de Verenigde Staten is de 80.000 gepasseerd. Zwaarst getroffen is de metropool New York, die nog zeker drie weken op slot blijft. De New Yorkse filmmaker Eugene Jarecki meent dat veel doden voorkomen hadden kunnen worden als Trump adequater op het virus had gereageerd. Hij plaatste daarom een ‘Trump Klok des Doods’ op Times Square in Manhattan. Het billboard stond vandaag al op 48.000 ‘onnodige doden’. Ook vandaag houden we je in ons liveblog op de hoogte van het laatste virusnieuws. De berichten van de afgelopen dagen lees je hier terug.