LIVE | Door drukte 27.000 besmettingen niet geregistreerd, ‘horeca woensdag heropenen’

Zoon van Marjolein verdronk tijdens surfen in Schevenin­gen: ‘Mijn enige doel is de avond halen’

De zoon van Marjolein Hartman (47) was een van de vijf surfers die in mei 2020 stikten in metershoog zeeschuim in Scheveningen. In een genadeloos, eerlijk boek beschrijft ze zijn leven en de pijn van het verlies. ‘Zeg niet: als er wat is, ben ik er voor je.’

18 januari