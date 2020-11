LIVE | Duitse parlementariër: Skiën moet kunnen, 86 coronapatiënten minder in ziekenhuis

St. Antonius Ziekenhuis Drie dagen op longafde­ling D2: ‘Ik loop mijn tranen wegslik­kend zijn kamer uit’

22 november Drie dagen lang liep verslaggever Josselin Gordijn mee op afdeling D2 voor Longgeneeskunde van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Sinds maart worden hier doorlopend coronapatiënten verpleegd. Hoop en de dood gaan er hand in hand. Het personeel is moe, maar zet alle zeilen bij. Want die tweede golf, die is echt nog niet voorbij. „Thuis val ik uit tegen mijn verkering. Zeg tegen je ouders dat ze zich écht aan die regels houden. Dit wil je niet.”