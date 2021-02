LIVE | Duitsland biedt burgers perspectief met versoepelingsplan, weer iets minder ic-patiënten

Schaatsen TERUGLEZEN | Steeds meer regio's waarschu­wen voor snelle dooi: ‘Verlaat het ijs’

18:38 Net als gisteren waren veel Nederlanders al vroeg te vinden op het ijs. Inmiddels zet op diverse plekken de dooi in en volgen de waarschuwingen om van het ijs af te gaan elkaar op. De schaatskoorts lijkt nu over, de dooi is ingezet, dit liveblog is afgesloten.