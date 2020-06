LIVE | Duitsland neemt corona-app in gebruik, India noteert 10.000 besmettingen in één dag

Duitsland heeft vandaag officieel de corona-app in gebruik genomen. De app waarschuwt wanner de gebruiker in de buurt van een besmet persoon is geweest. Terwijl het virus zich in Europa dagelijks minder laat gelden, neemt in China het aantal nieuwe besmettingen toe. Allen in hoofdstad Peking zijn er meer dan 100 vastgesteld. Dat voedt de angst voor een nieuwe golf besmettingen. Ook vandaag houden we je in ons blog op de hoogte van het laatste coronanieuws.