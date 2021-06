LIVE | ‘Duitsland wil Britse reizigers uit EU weren’, Britse minister van Defensie en legertop in quarantaine

video Efteling verwijdert controver­siële attractie: Monsieur Cannibale maakt plaats voor Sindbad de Zeeman

24 juni Monsieur Cannibale maakt plaats voor Sindbad de Zeeman. De Efteling ruilt de draaiende kookpotten in voor bootjes in een zeestorm. Na het vervangen van de omstreden Aziatische en Afrikaanse poppen in Carnaval Festival verdwijnt in het park nu ook de donkere kannibaal die menig keer het stempel ‘racistisch’ en ‘kwetsend’ kreeg.