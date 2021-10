LIVE | Eén derde van de wereld is gevaccineerd, grote delen Nederland rood op Europese kaart

geen vluchten meer Nederlan­ders overrom­peld in Marokko: ‘Altijd een verrassing met deze overheid’

6:19 Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt reizigers vanuit en naar Marokko aan om snel te zoeken naar een alternatieve route. Vanaf middernacht gaat er een vliegverbod in tussen Marokko en Nederland. Volgens een woordvoerder van het ministerie zijn er ‘alternatieven om te reizen via andere nabij Nederland gelegen landen’. Het vliegverbod, dat is uitgevaardigd omdat het aantal coronabesmettingen in Nederland snel stijgt, geldt ook voor Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.