LIVE | Eerste cruise naar Cariben afgebroken, weer meer besmettingen in Duitsland

Het eerste cruiseschip dat het Caribisch gebied doorkruist sinds de uitbraak van het coronavirus is vroegtijdig teruggekeerd naar Barbados omdat een aantal passagiers positief getest heeft op Covid-19. En het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in het laatste etmaal is vastgesteld in Duitsland, is vanochtend opnieuw gestegen. Ook vandaag houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws. Lees hier de ontwikkelingen van de afgelopen dagen terug.