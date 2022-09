LIVE | Eerste mensen verzamelen zich langs de route, trekkers protesterende boeren in beslag genomen

Podcast Appie Johan overleefde moordaan­slag in supermarkt en doet voor het eerst zijn verhaal: ‘Hij mag nooit meer vrijkomen’

Mensen zeiden na de overval dat hij was gevlucht, en dat daardoor de andere twee waren doodgeschoten. Zo was het die gitzwarte maandag in 1990 helemaal niet gegaan. Ruim dertig jaar na de Oosterbeekse supermarktmoorden doet vakkenvuller Johan in onze podcast Appie tóch zijn verhaal. Voor het eerst. Want schutter Appie A. mag pertinent niet vrijkomen, stelt hij.

