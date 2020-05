LIVE | Eerste nieuwe besmetting sinds maand in Wuhan; Laagste dodental sinds eind maart bij Britten

coronavirusHet aantal coronapatiënten dat op de intensive care ligt, bedraagt 507. Dat zijn er 34 minder dan de dag ervoor. Het officiële dodental door het coronavirus is met 18 gestegen. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 22 tot 11.307. Verder is in de Chinese stad Wuhan, waar het nieuwe coronavirus eind vorig jaar uitbrak, een nieuwe besmetting met COVID-19 vastgesteld. Het is het eerste geval in meer dan een maand tijd. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus. De berichten van de afgelopen dagen lees je hier terug.