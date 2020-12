LIVE | Eerste vaccinaties in Verenigd Koninkrijk: ‘Keerpunt in strijd tegen het coronavirus’

UPDATE Explosies bij Poolse supermark­ten in Hees­wijk-Din­ther en Aalsmeer: ‘Mijn buurvrouw in shock naar ziekenhuis’

10:16 Twee Poolse supermarkten zijn in de nacht van maandag op dinsdag zwaar beschadigd geraakt door een ontploft explosief. Het gaat om winkels in Aalsmeer en Heeswijk-Dinther die dezelfde naam dragen, maar los van elkaar opereren. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de explosies. De ravage bij beide panden is groot.