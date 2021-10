LIVE | Einde aan langste lockdown ter wereld in Melbourne; wereldwijd 80.000 tot 180.000 zorgmedewerkers overleden

video's Twee tornado's in korte tijd verrassen Nederland: ‘Het lijkt wel een oorlogsge­bied’

21 oktober Twee plaatsen in Nederland zijn in korte tijd opgeschrikt door een tornado, bevestigt Weerplaza. De dynamiek in de atmosfeer was volgens het weerbureau ‘ontzettend krachtig en meer dan gunstig voor het laten ontstaan van meerdere tornado’s’. ,,Puur weerkundig gezien zijn we eigenlijk nog best goed weggekomen”, zegt Weerplaza-man Wilfred Janssen. Verzekeraar Interpolis heeft inmiddels 241 schademeldingen ontvangen.