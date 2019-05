LIVE | Eis: 6 jaar cel voor verdachten kluisjesroof Oudenbosch

live twitterTegen twee verdachten van de kluisjesroof in Oudenbosch, in maart vorig jaar, is vandaag zes jaar cel geëist. Het gaat om twee beveiligers die volgens het OPenbaar Ministerie (OM) schuldig zijn aan het ‘samen en in vereniging met anderen’ zetten van de kraak.

De twee verdachten Agron K. en Henri van W. uit Roosendaal en Etten-Leur zitten al sinds april in voorarrest en ontkennen dat ze schuldig zijn. Ze worden ervan verdacht dat ze de twee daadwerkelijke rovers hebben geholpen. Ze zouden de deur hebben opengezet en het alarm uitgezet. De overvallers konden daardoor zeker 24 uur binnen in het filiaal zitten. De twee verdachte rovers zitten sinds de overval in Turkije en Kroatië.

Volledig scherm De Rabobank in Oudenbosch. De politie hield eerder twee mannen aan voor de geruchtmakende roof uit de kluisjeskelder van de bank. © peter van trijen/pix4profs

De kluisroof bij de Rabobank in Oudenbosch gebeurde vorig jaar maart. Onze verslaggever Pieter van Klinken twittert live vanuit de rechtbank.



Er is veel belangstelling voor de zaak. De publieke tribune zit vol. Verdachte Henri van W. kondigt bij aanvang aan dat hij niets gaat zeggen. ,,Men gelooft mij toch niet.” Verdachte Agron K. zegt wel vragen te beantwoorden, maar is erg boos. ,,Ik zit al een jaar onschuldig vast.”

Bewakingsbeelden (zie hieronder) worden getoond in de rechtszaal. Heel gedetailleerd wordt besproken wie waar was op de bewuste avond. De politie zegt dat het niet anders kan dat de verdachten de kluiskrakers gezien moeten hebben. De verdachten ontkennen dat. ,,Maar de politie wil mij pakken.’’ Henri van W. heeft een blanco strafblad. En de reclassering ziet geen problemen in de levens van K. en Van W.

Volledig scherm De twee beveiligers op bewakingsbeelden van de bewuste avond. © Politiefoto

8,5 miljoen euro

De Rabobank vordert 8,5 miljoen euro in verband met de spullen die zijn gestolen. In de safeloketten zaten ook onvervangbare sieraden. ,,De emotionele schade is soms vele malen groter dan de financiële schade.”

De officier van Justitie vindt het onvoorstelbaar dat de twee verdachten op een alarmmelding afliepen en de rovers niet hebben gezien en stelt dat ze niet alleen behulpzaam zijn geweest aan de rovers, maar dat er sprake is van medeplichtigheid.

De eis