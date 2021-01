LIVE | EMA: Vaccin Pfizer veilig voor gebruik, 50.000 thuiswonende hoogbejaarden kunnen prik halen

CoronavirusDe Europese medicijnwaakhond EMA houdt ook na de toelating van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech in de gaten of er nieuwe bijwerkingen zijn. In de maand dat het middel nu op onze markt is, zijn die niet ontdekt. EMA stelt daarom vast dat het vaccin veilig gebruikt kan worden. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.