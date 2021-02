LIVE | Enorme blunder: geen naalden bij priklocatie, uitbraak op afdeling ziekenhuis Leeuwarden

CoronavirusDe eerste mensen stonden vanmorgen al in de rij bij de kersverse priklocatie van de GGD in Doetinchem, toen bleek dat er geen naalden waren. Zeker vijftien senioren zijn weggestuurd, omdat ze daardoor geen vaccin tegen corona konden krijgen. Verder heeft olie- en gasconcern Shell het afgelopen jaar zijn grootste verlies ooit in de boeken gezet als gevolg van de coronacrisis. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.