LIVE | Esmee naar laatste rustplaats gebracht na emotionele dienst: ‘Rust zacht, lieve schat’

Zwangere Alicia (28) in buik getrapt na verkeersru­zie: 'Dacht alleen aan de kleine en m’n man’

Zeven maanden zwanger en dan expres in je buik geschopt worden door drie jongens die je tegenkomt in het verkeer. Het overkwam de Westlandse Alicia tijdens de jaarwisseling. De 28-jarige vrouw en haar man werden ’s nachts in ’s-Gravenzande volkomen in elkaar geslagen door drie jongens in een donkere Renault Twingo. ,,Ik dacht alleen maar aan de kleine en mijn man.”

7 januari