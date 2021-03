LIVE | ‘EU en Groot-Brittannië dicht bij deal over vaccins’; Opnieuw recordaantal doden in Brazilië

VIDEO TERUGLEZEN | 7644 nieuwe coronage­val­len, weer meer coronapa­tiën­ten in ziekenhui­zen

26 maart Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 7644 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is vergelijkbaar met de voorgaande twee dagen. Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal gestegen, net als de dag ervoor. Het aantal opgenomen patiënten met Covid-19 is nu 2221, 29 meer dan op donderdag. Dat is het hoogste aantal sinds 3 februari. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.