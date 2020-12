LIVE | Europol waarschuwt voor handel in nepvaccins, ‘China haalt economie VS sneller in door nasleep virus’

Vader (56) die dochter thuis probeert te houden 400 meter over straat gesleurd door auto

25 december Een 56-jarige vader is zwaargewond geraakt nadat hij 400 meter met een auto over een straat in Amsterdam is meegesleurd. De man uit de Spaarndammerbuurt in West wilde voorkomen dat zijn dochter van 17 het huis verliet.