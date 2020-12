LIVE | Experts: Pfizer-vaccin veilig genoeg, aantal sterfgevallen vorige week 400 hoger dan normaal

Dertig prikpoli's om zorgperso­neel verpleeg­hui­zen te vaccineren

8 december Het kabinet zet als eerste in op vaccinatie van zorgmedewerkers van verpleeghuizen. Zij komen in aanmerking voor het vaccin van BioNTech/Pfizer, als dat deze maand wordt goedgekeurd. Er komen dertig prikpoli’s verspreid over het land.