LIVE | Facebook laat theorie over herkomst virus weer toe, Frankrijk legt Britten reisbeperkingen op

Facebook zal niet langer berichten verwijderen waarin wordt gesteld dat het virus mogelijk een laboratorium is ontwikkeld. Frankrijk legt vanaf 31 mei extra reisbeperkingen op aan reizigers uit het Verenigd Koninkrijk. Parijs wil met de maatregel voorkomen dat de zeer besmettelijke Indiase virusvariant die in het Verenigd Koninkrijk rondwaart ook in Frankrijk om zich heen grijpt. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.