LIVE | 'Farmaciebedrijf maakt coronamedicijn met Nederlands antilichaam’

Woede na dood George Floyd slaat over naar Europa, demonstra­ties in Berlijn, London en Amsterdam

22:21 Diverse antiracisme-organisaties houden morgen op de Dam in Amsterdam een manifestatie uit protest tegen wat zij politiegeweld tegen zwarten in de VS en de EU noemen. Aanleiding tot het protest is de dood van George Floyd in de Amerikaanse stad Minneapolis, die vorige week na een hardhandige arrestatie door de politie overleed. Dat leidde tot een golf van onrust in Amerikaanse steden. Maar ook in Duitsland en Engeland zijn mensen de straat op gegaan om te demonstreren.