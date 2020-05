LIVE | Fors minder ziekenhuisopnames dan gisteren, nog 688 mensen op de IC

Het RIVM meldt vandaag dat er de afgelopen 24 uur 69 personen als overleden zijn gemeld. 44 patiënten zijn in het ziekenhuis opgenomen (geweest). Het aantal nieuwe sterfgevallen lijkt wereldwijd te dalen of verloopt langzamer, onder meer in Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de laatste corona-ontwikkelingen.