LIVE | Forse daling in Duitsland door lockdown; IOC-baas heeft vertrouwen in Spelen mét publiek

Politie mogelijk betrokken bij dood van cliënt zorginstel­ling in Zeeuws Kloetinge

15 november De politie is vanavond mogelijk betrokken geweest bij de dood van een cliënt van geestelijke zorginstelling Emergis in Kloetinge. De Rijksrecherche heeft daarom een onderzoek ingesteld op last van het Openbaar Ministerie (OM). Ook Emergis laat een externe deskundige onderzoek doen.