LIVE | Forse toename aantal patiënten in ziekenhuizen, De Jonge: nog geen effect van lockdown zichtbaar

Update Ongeloof om ‘Instagram-ra­ve’ in Holiday Inn Hoofddorp: ‘Ziekenhui­zen staan voor inktzwart scenario’

14:37 Met tientallen mensen feesten in een hotel in aanbouw terwijl ziekenhuizen voor het ‘inktzwarte scenario’ staan dat ze moeten aanwijzen wie ze wel en niet behandelen. De burgemeester van Haarlemmermeer reageert vol ongeloof op de grote illegale technorave die vannacht in Hoofddorp is opgerold. ,,Ik kan geen greintje begrip meer opbrengen voor organisatoren en feestgangers”, laat Marianne Schuurmans aan deze site weten.