LIVE | Frankrijk kondigt noodtoestand af, Merkel uit forse kritiek op ‘te softe’ maatregelen deelstaten

Johanna hoort pas na de crematie dat haar moeder is overleden: ‘Waarom heeft niemand mij gebeld?’

8:29 Haar moeder is al gecremeerd voordat Johanna Tiziana Drarvik ontdekt dat ze is overleden. Wouterina Hendrika Verboon (76) stierf alleen, in haar woning in Middelburg. Boven het verdriet en de rouw hangt voor Johanna vooral die ene vraag: ‘Waarom hebben ze niet alles gedaan om mij te vinden?’