LIVE | Frankrijk schort alle vluchten van en naar Brazilië op; bijna 60.000 handtekeningen tegen 538 Oranjedag

CoronavirusHet RIVM registreerde sinds gisterochtend iets minder nieuwe coronagevallen, namelijk 8336. Dat aantal is wel fors meer dan het weekgemiddelde. Ook het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is licht gedaald. Volgens Ernst Kuipers ‘stabiliseert’ de bezetting op de ic's en verpleegafdelingen. Wel maken medewerkers van Het Amphia Ziekenhuis in Breda zich zorgen om het testevenement 538 Oranjedag. Via een petitie vragen ze een verbod op het festival. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.