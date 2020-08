LIVE | Fransen melden ruim 3700 nieuwe besmettingen, half miljoen gevallen in Colombia

Om een tweede coronagolf in de kiem te smoren verplicht de Franse regering het dragen van een mondkapje op de meeste werkplekken vanaf 1 september. Thuiswerken geniet net als in Nederland nog steeds de voorkeur. Het aantal coronabesmettingen in Duitsland is toegenomen ten opzichte van gisteren. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je hieronder in ons liveblog.