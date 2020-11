LIVE | Geen uitzondering voor zwemles kinderen, bijna 20.000 besmettingen erbij in Duitsland

Wéér Nederlan­ders gepakt voor Duitse plofkraak: ‘Recordjaar 2018 al overtrof­fen’

2 november Gisterochtend zijn in alle vroegte twee Nederlanders opgepakt voor een plofkraak in het Duitse plaatsje Neheim, enkele tientallen kilometers voorbij Dortmund. De Duitse politie stelt in een persbericht dat de plofkraak op een automaat van de Commerzbank mislukte, en dat de mannen na een korte vluchtpoging in de kraag gegrepen werden.