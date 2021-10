LIVE | Gemiddeld aantal besmettingen blijft stijgen, nieuw overzicht vaccinatiegraad per gemeente

CoronavirusNa drie dagen stijgen, is er nu een kleine daling ingezet van het aantal coronapatienten in ziekenhuizen. Dat zijn er nu 481, gisteren waren dat er 2 meer. En in Zweden is er gestopt met het vaccineren van jongeren die in 1991 en later geboren zijn met het Moderna-vaccin. Er kwamen meldingen van hartproblemen na het toedienen van het tweede vaccin. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.